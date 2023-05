Mittelhessen-Wetter: Sonne in Aussicht

Mittelhessen. Schon bald könnte das Wetter sehr viel trockener und freundlicher werden. Gleichzeitig erhöht sich dadurch in Teilen von Deutschland die Gefahr für Waldbrände – das sagt der Wetterexperte und Diplom-Meteorologe Dominik Jung. Schon am kommenden Wochenende könnten erstmals Temperaturen von mehr als 25 Grad erreicht werden. „Allerdings ist es zunächst noch sehr kühl. Es kann am Donnerstagmorgen sogar Bodenfrost- und Luftfrost geben. Dafür wird man dann am Feiertag mit viel Sonnenschein entschädigt”, sagt Dominik Jung. Insgesamt sei inzwischen deutlich weniger Regen berechnet worden. So dürfte vor allem auf die Menschen in Mittelhessen ein freundliches und sonniges Wochenende warten. Pünktlich zum Vatertag kommt der Frühsommer.