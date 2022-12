Mittelhessen-Wetter: Weiße Weihnacht ade

„Was für ein Wetterwechsel. Bis zum 4. Advent war es kalt, vielfach mit Dauerfrost und nun liegen die Temperaturen mit einem Schlag rund 20 Grad höher als noch vor fünf oder sechs Tagen”, so der Meteorologe. An Heiligabend werden in Weilburg wolkige 9 Grad erwartet, für Wetzlar sind bis zu 10 Grad angekündigt, in Biedenkopf 8 und in Alsfeld werden 9 Grad am 24. Dezember erwartet.