Mittelhessen-Wetter: Wettersturz nach Ostern

Doch nach den Gewittern diese Woche gebe es für die darauffolgende wieder Hoffnung. „Es könnte spürbar wärmer und trockener werden”, meint Jung und führt weiter aus: „Diese Woche ist sehr wechselhaft, doch nächste Woche könnte sich die Wetterlage auf Vollfrühling umstellen.” Erste Trends deuten laut dem Experten auf Temperaturen von mehr als 20 Grad hin und dazu recht viel Sonnenschein und trockenes Wetter. Dann ströme die spanische Hitze verstärkt Richtung Mitteleuropa und würde Deutschland aufwärmen. Ursache dafür ist, dass in Spanien über Ostern bis zu 33,7 Grad gemessen und damit eine neue Rekord-Hitze für die aktuelle Jahreszeit erreicht wurde. „So früh im Jahr ist es dort noch nie so heiß gewesen. Ein Teil dieser Wärme erreicht Deutschland dann vielleicht sogar in der nächsten Woche, dann steigen die Höchstwerte wieder auf 20 Grad und vielleicht sogar noch darüber.” In 10 Tagen zeigten die Wettermodelle für Deutschland sogar Spitzenwerte um 24 bis 26 Grad.