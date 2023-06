Mittelhessens „Plattschwätzer“ starten durch

Bilanz und Ausblick: Im Rückblick auf das Jahr des 25-jährigen Vereinsjubiläums erinnerte Cornelius an Aktivitäten, wie die Grillfeier, die als Feierstunde für das Jubiläum ausgerichtet wurde. Der Vorsitzende erinnerte auch an den Tod der Ehrenvorsitzenden Marlit Hoffmann sowie des langjährigen Schriftführers Helmut Dörr. Zu dem Versprechen „Mir mache weirer - vesproche!“ im Nachruf passte der Ausblick auf die Aktivitäten in 2023. Neben der Grillfeier am 1. Juli gibt es neue Projekte zu vermelden. Vorstandsmitglied Uwe Schmittberger stellte seine Idee mit Mundartführungen vor, die am 26. August auf der Burgruine Münzenberg startet. „Wir wollen den VEMuK weiter bekannt machen und neue Mitglieder gewinnen“, so Schmittberger. Angedacht sind weitere Standorte und ein Infoflyer. Für den 16. September ist außerdem ein „Mundartfestival“ in der Aßlarer Stadthalle geplant, in Kooperation mit dem Hessischen Dachverband „MundArt“ und der Chorgemeinschaft Klein-Altenstädten. Am 21. Oktober gibt es in Butzbach eine Neuauflage des Mundartnachmittags.