Mittelhessens Unternehmen fürchten um die Wettbewerbsfähigkeit

Wetzlar/Dillenburg. Klaus-Achim Wendel, Vorsitzender des Unternehmerverbandes Mittelhessen (UVM), fordert Reformen in der Sozialversicherung. Beitragssätze über 40 Prozent gefährdeten die Wettbewerbsfähigkeit der heimischen Wirtschaft, warnt er in einer Pressemitteilung. Eine weitere Erhöhung in der Krankenversicherung werde zu Beginn 2024 folgen und somit die Höchstmarke von 42 Prozent erreichen. „Diese Entwicklung bedeutet weniger Netto für den Arbeitnehmer und höhere Lohnzusatzkosten für die Unternehmen. Letztlich schaden wir so unserer Investitions- und Wettbewerbsfähigkeit massiv und riskieren damit nicht nur den Verlust vorhandener Arbeitsplätze, sondern verhindern auch die Schaffung neuer Stellen“, betont der UVM-Sprecher. Hohe Lohnzusatzkosten vertrieben gerade hochproduktive Jobs und führten so zu einem schleichenden Abbau wichtiger Arbeitsplätze.