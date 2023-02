Wetzlar. Die Mittelstands- und Wirtschaftsunion Lahn-Dill lädt am Mittwoch, 8. März, um 18 Uhr, in die Räume der Firma Helmut Hund in Wetzlar-Nauborn, Artur-Herzog-Straße 2, zum Mittelstandsgipfel Lahn-Dill ein. Neben den Daten, Fakten und Stimmen aus der Industrie zur Energiewende vor Ort, steht ein Impulsvortrag mit Prof. Dr. Fritz Vahrenholt (ehem. Umweltsenator in Hamburg) auf dem Programm. Die anschließende Podiumsdiskussion ist mit hochkarätigen Teilnehmern aus Mittelstand und Industrie der Region besetzt. Eine Anmeldung über die CDU-Kreisgeschäftsstelle Lahn-Dill, telefonisch unter 06441-4490330 oder per E-Mail an kv@lahn-dill.cdu.de ist erforderlich.