Moment Mal: Das Plagiat auf Instagram

Mit aufgerissenen Augen und blankem Entsetzen tippt eine etwa 17-Jährige zunächst auf die Schulter ihrer Freundin, dann auf den Bildschirm ihres Handys. „Das ist doch GENAU meine Story! MEINE STORY! Doch, auf Insta. Guck! Hat der richtig mies geklaut!“ „Nein!“, haucht ihre Freundin und schlägt die Hand vor den geöffneten Mund. Ein fassungsloser Blick aufs Smartphone. „Wie kann er nur? Und dann diesen Quatsch dazu schreiben. Was denkt der sich!“ „Echt so!“ Heftiges Kopfnicken. Dann legt sich die Aufregung wieder. Stille kehrt ein. Zurück zu den Gedanken. Wo war ich? Ach so! Plagiate. Gewiss für die meisten Menschen nicht so wichtig …