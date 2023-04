Monatsrückblick April: Forum, Feuer und Foto vom Wolf

Mit einer spektakulären Wendung hat der zweite Verhandlungstag im Mordprozess um den getöteten 19-Jährigen in Weinbach-Elkerhausen begonnen. Gleich vier der fünf Angeklagten zeigten sich bereit für eine Einlassung und schilderten die Tat, die zum Tod des jungen Mannes geführt hatte. Die Cousine des Opfers wird erneut in ein schlechtes Licht gerückt. Den kompletten Verlauf des Prozesses können Sie in unserem Schwerpunkt nachlesen.