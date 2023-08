Monatsrückblick August: Strommast-Sturz in den Tod

Der Polizeieinsatz an einem Strommast in Edingen, bei dem ein Mann am Sonntag, 27. August, in den Tod stürzte, hat viel Aufmerksamkeit erregt. In Edingen und auch in Richtung Fleisbach kamen viele Schaulustige zusammen. Die Ortsvorsteherin Bettina Lebershausen zeigte sich erschüttert darüber, „wie gegafft und geschaut wurde, was da passiert“.