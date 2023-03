Monatsrückblick März: Schwarzarbeit, Gartenhütte und Kokain

Polizisten sind an allen Ecken des Landgerichts postiert: Wer am Montag in den Backsteinbau an der zentralen Hauptstraße „Schiede” will, muss zwei Sicherheitsschleusen durchschreiten, wie am Flughafen: Die Sicherheitsvorkehrungen sind sichtlich strenger als selbst bei großen Verfahren üblich. Der Prozessauftakt gegen zwei Hessen ist aber nicht gewöhnlich: Ihnen wird tonnenschwerer Handel mit Kokain in Millionenwert vorgeworfen. Die Spur führt von Kolumbien, Brasilien, über Spanien, Holland, Belgien bis nach Wetzlar. Im Zentrum stehen zwei Angeklagte: ein 49-jähriger Bauunternehmer aus Wetzlar sowie ein 67-Jähriger aus Groß-Umstadt (Darmstadt-Dieburg). Inzwischen will einer der beiden Angeklagten aussagen.