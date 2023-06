Nabu gibt Tipps zum wassersparenden Gärtnern

Der richtige Zeitpunkt: Wenn die Sonne brennt, verbrauchen die Pflanzen viel Wasser. Sie darum auch zu dieser Zeit zu gießen, ist aber grundfalsch. Denn gerade dann verdunstet das Wasser, bevor es die Wurzeln im Boden erreichen kann. Idealerweise sollte man morgens gießen, damit Schnecken und Pilze fernbleiben. Alternativ kann auch in den Abendstunden gegossen werden. Wer häufig gießt, tut seinen Pflanzen übrigens keinen Gefallen: Lieber seltener und dafür ausgiebig wässern, das regt ein starkes Wurzelwachstum in tiefere Schichten an und hilft den Pflanzen, das Wasser besser aufzunehmen.