Nach der Familienpause wieder Arbeit finden

Wetzlar/Dillenburg. Nach einer familienbedingten Erwerbsunterbrechung ist es oft schwierig, eine geeignete Stelle zu finden. Berufs- und Arbeitsqualifikationen veralten rasch. Viele Punkte sind vor einer Arbeitsaufnahme zu klären. Den Einstieg zu finden, fällt Berufsrückkehrerinnen mitunter schwer. Die Berufsberaterin für Menschen, die bereits berufstätig sind oder waren, Dr. Sanda Cudic, sowie die beiden Beauftragten für Chancengleichheit der Arbeitsagentur Limburg-Wetzlar und des Jobcenters Limburg-Weilburg bieten am Mittwoch, 15. März, 9.30 Uhr, die 2-stündige digitale Veranstaltung „Mein Weg zurück in die Arbeitswelt“ an, um über Wege und Hilfen zum beruflichen Wiedereinstieg zu informieren. Die Teilnahme ist kostenlos. Anmeldungen sind per E-Mail unter Angabe der eigenen Kontaktdaten bis 12. März an Limburg-Wetzlar.BCA@arbeitsagentur.de zu richten. Die Einwahldaten werden rechtzeitig zugesandt.