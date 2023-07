NAJU Hessen lädt ein „Freigespräche“ gemeinsam zu gestalten

Wetzlar/Dillenburg. Die NAJU lebt von den Menschen, die das Vereinsleben aktiv mitgestalten. Die Vielfalt und deren Beteiligung machen den Verband aus, doch Mitgestalten will gelernt sein. Aus diesem Grund bietet die NAJU Hessen dieses Jahr die Wochenendfreizeit „Freigespräche“ an. Hier stehen die Teilnehmenden und deren Ideen, Meinung und Kreativität im Mittelpunkt. Gemeinsam entscheiden sie, welche Inhalte im Fokus stehen, über welche Themen sie diskutieren möchten. Das Team unterstützt dabei und stellt verschiedene Methoden vor, die bei den Diskussionen und Ideen helfen und die Kreativität fördern. Die Teilnehmenden bauen sich also aus einem bunten Baukasten an Möglichkeiten genau die Freizeit, die sie möchten. Die Veranstaltung findet vom 3. bis 5. November in Lautertal statt. Der Teilnahmebeitrag für die Freizeit inklusive Unterkunft und Verpflegung beläuft sich auf 65 Euro. Weitere Informationen gibt es bei der Naturschutzjugend Hessen, Telefon 06441-946903, E-Mail: Mail@NAJU-Hessen.de. Anmeldungen können auch auf www.NAJU-Hessen.de vorgenommen werden.