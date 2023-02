Neuer Treff für Mütter

Wetzlar/Dillenburg. Die Balance zu finden zwischen Muttersein, Familienalltag und Zeit für sich, ist nicht einfach. Dann tut es Frauen gut, sich mit anderen auszutauschen und sich so gegenseitig für den Familienalltag zu stärken. Die Erziehungs- und Familienberatung in Wetzlar bietet deshalb ab Februar einen Treff für Mütter im südlichen Lahn-Dill-Kreis mit und ohne Migrationshintergrund in ihren Räumen an. Frauen sind herzlich eingeladen, das kostenfreie Angebot ab Montag, 27. Februar, einmal pro Monat von 15.30 Uhr bis 17 Uhr wahrzunehmen. Anmeldung per E-Mail an efb-wetzlar@lahn-dill-kreis.de oder unter Telefon 06441-4071674.