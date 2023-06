Das Hinweisgeberschutzgesetz kommt

Wetzlar/Dillenburg. Noch in diesem Monat soll das neue Hinweisgeberschutzgesetz in Kraft treten. Das Gesetz soll Mitarbeiter in Unternehmen vor Benachteiligungen schützen, wenn sie beispielsweise Missstände aufdecken und melden. Bis wann und wie die Umsetzung des neuen Gesetzes erfolgen muss, erklärt die IHK Lahn-Dill in einem kostenfreien Online-Seminar am Dienstag, 13. Juni, von 10 bis 11 Uhr. Referent ist Dr. iur. Maximilian Degenhart, Rechtsanwalt und Compliance Officer (TÜV). Zielgruppe sind Inhaber, Geschäftsführer und Unternehmensjuristen. Das Seminar findet über Microsoft Teams statt, Anmeldung bei Sylvia Bierwirt per E-Mail an bierwirt@lahndill.ihk.de oder unter Telefon 02771-8421710.