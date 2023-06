Wetzlar/Dillenburg. Die digitale Welt begleitet das Arbeits- und Privatleben permanent. Allerdings bietet sie verschiedene Angriffsflächen zum Datenmissbrauch. Mit dem Online-Seminar „Digitale Selbstverteidigung“ am Dienstag, 20. Juni, von 10 bis 11.30 Uhr will die IHK Lahn-Dill die Basismöglichkeiten aufzeigen, wie sich Daten, Geräte und digitale Identitäten schützen lassen. Referent ist Stefan Mey, Technologiejournalist aus Berlin, Zielgruppe sind IT-Laien. Ein ausführliches Handout fasst alle Tricks, Programme und Einstellungen zusammen. Das Online-Seminar findet über Microsoft Teams statt, das unter Google Chrome oder Microsoft Edge optimal läuft. Der Zugangslink wird den Teilnehmern wenige Tage vor der Veranstaltung per E-Mail zugesandt. Die Kosten betragen 50 Euro. Weitere Informationen und Anmeldung bei Sylvia Bierwirt, per E-Mail an bierwirt@lahndill.ihk.de oder unter Telefon 06441-9448-1715.