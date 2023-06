Wetzlar/Dillenburg. Die Gründung einer GmbH oder Änderungen von Eintragungen in das Handelsregister erforderten bisher den Gang zum Notar. Seit vergangenem Jahr können bestimmte Gesellschaften online gegründet und Registeranmeldungen per Videokommunikation beglaubigt werden. Für welche Gesellschaftsformen und Registeranmeldungen die Neuregelung gilt, welche technischen Voraussetzungen benötigt werden und wie Unternehmer und Gründer von der digitalen Kommunikation mit Notaren profitieren können, erklärt die IHK Lahn-Dill in dem Online-Seminar „Per Mausklick zum Unternehmen – Neues zur Onlinebeurkundung“ am 27. Juni von 10 bis 11.30 Uhr. Referent ist Rechtsanwalt und Notar Jens-Oliver Müller von ML Notare in Wetzlar. Zielgruppe des Seminars sind Gesellschafter, Geschäftsführer und Justiziare.