Pfarrstellenkonzeption und Seelsorge sind Mittelpunkt

Wetzlar/Dillenburg/Ehringshausen-Katzenfurt. Die Abgeordneten des Evangelischen Kirchenkreises an Lahn und Dill treffen sich am Samstag, 3. Juni, zur Sommersynode. Auf der Tagesordnung steht eine Pfarrstellenkonzeption. Zudem wird ein Konzept zur Ausbildung Ehrenamtlicher in der Seelsorge vorgestellt. Die Synode beginnt um 8.30 Uhr im Bürgerhof Katzenfurt, Brückenstraße 31 mit einer Andacht, die Prädikant Mirko Häuser (Münchholzhausen) hält. Ende der Tagung wird voraussichtlich gegen 16 Uhr sein. Die Kreissynode ist öffentlich.