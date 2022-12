Pflegestützpunkt in der ersten Januarwoche geschlossen

Wetzlar/Dillenburg. Der Pflegestützpunkt des Lahn-Dill-Kreises bietet in diesem Jahr letztmalig am 30. Dezember eine Sprechstunde an. Neue Beratungstermine können ab dem 10. Januar 2023 wieder vereinbart werden. Die Mitarbeiterinnen des Pflegestützpunktes sind ab der zweiten Januarwoche wieder wie gewohnt zu den üblichen Sprechzeiten erreichbar: dienstags und freitags von 10 bis 12 Uhr sowie donnerstags von 15 bis 17 Uhr.