Podiumsdiskussion zum Thema Bedrohungen gegen Amtsträger

Wetzlar/Dillenburg. Die Fachstelle Prävention des Lahn-Dill-Kreises und des Sportkreises Lahn-Dill lädt für Mittwoch, 26. April, um 18 Uhr zu einer Podiumsdiskussion „Haltung zeigen: Wenn Rettungskräfte, Sportler oder Bürgermeister angegriffen werden“ in die Geschäftsstelle Malteser Wetzlar/Lahn-Dill, Christian-Kremp-Straße 17 ein. Ralf Koch, Vorsitzender des Sportkreises Lahn-Dill wird mit einem Impulsvortrag eröffnen, anschließend erzählen Betroffene von ihren Erfahrungen. Anmeldung bis Mittwoch, 19. April per E-Mail an dext@lahn-dill-kreis.de oder unter Telefon 06441-4071405.