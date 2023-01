Mittelhessen: Polizei warnt vor WhatsApp-Betrugsmasche

Die Täter übermitteln laut Polizei ausschließlich „krumme” Summen, um den Anschein von Rechnungsbeträgen zu erwecken. So forderten die falschen Söhne und Töchter in Haiger 2.600 Euro, in Leun 1.680,50 und 2.840 Euro, in Gießen 2.110 Euro und in Marburg ging es um einen Rechnungsbetrag von 2.395 Euro. In Herborn summierten sich die Forderungen über mehrere Rechnungen auf mehr als 13.000 Euro. In Karben forderten sie 2.409,66, in Wölfersheim 953,91 Euro und in Vilbel Beträge von 2.750 und 2.430,11 Euro.