Polizei Lahn-Dill gibt Tipps gegen Autoaufbrüche

Wetzlar/Dillenburg. Tagtäglich kommt es vor: Diebe schlagen die Scheiben geparkter Autos ein und bedienen sich im Fahrzeuginneren. In den vergangenen Wochen werden vermehrt solcher Diebstähle aus Fahrzeugen in Mittelhessen festgestellt. Während das Diebesgut oft gering ist, sind der Schaden am Auto und insbesondere der Ärger groß. Die kriminalpolizeilichen Berater geben Tipps, wie jeder die Chancen erhöhen kann, dass Diebe sein Auto nicht als lohnenswertes Tatobjekt sehen. Am Montag, 4. September, sowie Montag, 11. September, beginnt jeweils um 17 Uhr ein kostenloser Online-Vortrag zum Thema „Sicher! Dein Auto – Tipps gegen Diebstahl“. Interessenten melden sich an unter https://tinyurl.com/3u85m649.