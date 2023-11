Polizei Lahn-Dill lädt wieder zum Adventskonzert ein

Mit dabei sind in diesem Jahr wieder Nicolai Benner aus Herborn und Lisa Thomas, bekannt aus vielen KuSch-Auftritten, so die Polizeidirektion in ihrer Mitteilung. Freuen dürften sich die Besucher auch auf „Johnny’s Voices and Friends“. Bereits seit einigen Jahren bilden Oberstufenschüler des Johanneum-Gymnasiums in Herborn in wechselnder Besetzung das Chorensemble „Johnny’s Voices“. Gemeinsam mit dem Figuralchor der evangelischen Kirchengemeinde Dillenburg und dem Jugendchor „Teens“ der Pfarrei „Zum guten Hirten an der Dill“ werden sie die Besucher ganz sicher begeistern, heißt es in der Mitteilung.