Versuchte Kindesentführung in Schöffengrund: Phantombild-Suche

Der Vorfall soll sich am Sonntag, 13. November, zwischen 10 und 10.15 Uhr auf dem Spielplatz „Am Weißen Stein” zugetragen haben. Damals hatte eine Mutter mit ihrem 2-jährigen Sohn den Spielplatz besucht. Während der Junge spielte, soll ein Unbekannter das Kleinkind zunächst angesprochen, es dann an der Hand genommen und versucht haben, den Spielplatz mit dem Zweijährigen zu verlassen. Die Mutter habe, so die Polizei, rechtzeitig eingreifen können. Sie sei zu dem Mann gelaufen, habe ihr Kind auf den Arm genommen und versucht wegzulaufen. Gleichzeitig habe sich ein Zeuge dem Unbekannten in den Weg gestellt, der daraufhin flüchtete.