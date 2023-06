Präsident des Verwaltungsgerichts Gießen verabschiedet

Wack wurde am 20. Oktober 1967 in Gießen geboren. Dort absolvierte er auch Studium und Referendariat. Im Jahr 1997 begann er seinen Richterdienst am Landgericht Gießen und war in der Folgezeit schwerpunktmäßig im Zivil- und im Strafrecht tätig. Nach mehreren Abordnungen, die ihn unter anderem an das Verwaltungsgericht Gießen, das hessische Justizministerium und als wissenschaftlicher Mitarbeiter an den Staatsgerichtshof des Landes Hessen in Wiesbaden führten, wurde er im Jahr 2008 aufsichtsführender Richter am Amtsgericht Wetzlar und 2013 Vizepräsident des Amtsgerichts Gießen.