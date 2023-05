Wetzlar-Dillenburg/Ehringshausen. Die zweite Präventions- und Sicherheitsmesse findet am Montag, 5. Juni, von 15 bis 19 Uhr in der Volkshalle in Ehringshausen, Marktstraße 5, statt. Im Fokus stehen insbesondere die Bereiche Kriminal- und Seniorenprävention. Dazu präsentieren über 20 Aussteller aus der Region ihr Angebot. Außerdem wird das 20-jährige Bestehen des Präventionsrates gefeiert und auf die Ereignisse und die Entwicklung zurückgeblickt. Für Speisen und Getränke sorgt der Seniorenbeirat Ehringshausen.