Wetzlar/Dillenburg. Um den Herausforderungen des Arbeitsmarktes zu begegnen und die Zukunftsfähigkeit des Unternehmens zu sichern, ist eine inklusive Unternehmenskultur ein wichtiger Schritt.“ Die Mitglieder des Arbeitskreises „Neue Wege zur Fachkräftesicherung” laden für Dienstag, 17. Oktober, von 16.30 bis 18.30 Uhr zu einem Praxisdialog „Arbeitsmarkt und Inklusion: Potenziale für mittelhessische Betriebe” in die Buderus-Arena Wetzlar, Wolfgang-Kühle-Straße 1 ein. Am Schluss der Veranstaltung haben die Teilnehmer die Möglichkeit, in der Heimspielstätte des RSV Lahn-Dill, Rollstuhlbasketball selbst auszuprobieren.