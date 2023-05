Produktionsschule Neumühle in Erdbach öffnet ihre Tore

Wetzlar/Dillenburg. Die Produktionsschule Neumühle in Erdbach bereitet junge Menschen auf das Berufsleben vor. Sie wird von der Gesellschaft für Wirtschaftsförderung, Ausbildungs- und Beschäftigungsinitiativen (GWAB) betrieben. Am Mittwoch, 10. Mai, von 10 bis 14 Uhr, öffnet die Schule in Breitscheid-Erdbach, Herborner Straße 20a ihre Tore und die Jugendlichen und jungen Erwachsenen möchten allen Interessierten zeigen, was sie bereits gelernt haben. Seit mehr als 30 Jahren werden junge Menschen in den Berufsfeldern Gastronomie, Holz und Farbe qualifiziert und für den Arbeitsmarkt fit gemacht.