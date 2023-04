Quer ins Lehramt einsteigen

Wetzlar/Dillenburg. Am Donnerstag, 11. Mai, um 17 Uhr, berichtet die Arbeitsagentur digital über den Seiten-/Quereinstieg ins Lehramt in Hessen und Rheinland-Pfalz. Nicht nur aufgrund der starken Nachfrage nach weiteren Lehrkräften interessieren sich laut der Agentur für Arbeit Limburg-Wetzlar immer mehr Erwerbstätige ohne Lehramtsstudium für den Wechsel in den Lehrerberuf. Die Experten der Berufsberatung im Erwerbsleben (BBiE) informieren per Skype über Möglichkeiten, Zugangsvoraussetzungen, Ablauf der Qualifikation und welche Schulformen Bedarfe für Quereinsteigende haben. Eine Anmeldung auf https://eveeno.com/173207052 ist erforderlich.