Rechtssicherheit in der IT-Beschaffung

Wetzlar/Dillenburg. Die IHK Lahn-Dill lädt zum Online-Seminar „Tipps und Tricks für die Vertragsgestaltung in der IT-Beschaffung“ ein. Daniel Brunner (Sachverständiger und Software-Entwickler) und Daniel Holtorf (Fachanwalt für IT-Recht) geben am Donnerstag, 25. Mai, von 10 bis 11.30 Uhr IT-Einkäufern, Projektleitern für IT-Projekte, Geschäftsführern sowie leitenden kaufmännische Angestellten praxisorientierte Tipps für das anstehende IT-Projekt. Das Seminar findet über Zoom statt, der Zugangslink wird den Teilnehmern vor er Veranstaltung per E-Mail zugesandt. Die Kosten pro Teilnehmer betragen 50 Euro. Anmeldung bis Montag, 15. Mai, auf ihk.de/lahn-dill, weitere Informationen erteilt Sylvia Bierwirt, Telefon 06441- 9448-1715 oder per E-Mail an bierwirt@lahndill.ihk.de.