Groß-Razzia gegen mutmaßliche Pädophile

Lahn-Dill-Kreis/Marburg-Biedenkopf/Wiesbaden/Darmstadt. Von Montag bis Freitag ist die hessische Polizei gegen sexualisierte Gewalt an Kindern und Jugendlichen vorgegangen: 320 Polizisten durchsuchten In ganz Hessen 88 Wohnungen, Häuser und sonstige Räumlichkeiten. Die Einsätze fanden in den Städten Darmstadt, Frankfurt, Gießen, Hanau, Kassel, Offenbach sowie Wiesbaden statt, außerdem in den Landkreisen Hochtaunuskreis, Fulda, Gießen, Hersfeld-Rothenburg, Kassel, Limburg-Weilburg, Marburg-Biedenkopf, Waldeck-Frankenberg, Lahn-Dill-Kreis, Bergstraße, Darmstadt-Dieburg, Groß-Gerau, Offenbach, Main-Kinzig-Kreis, Main-Taunus-Kreis, Odenwaldkreis, Rheingau-Taunus-Kreis, Schwalm-Eder-Kreis, Vogelsbergkreis und Wetteraukreis.