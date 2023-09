Schulen und Kitas für Pflanzaktion im Lahn-Dill-Kreis gesucht

Wetzlar/Dillenburg. Im vierten Jahr hintereinander engagiert sich der Imkerverein Wetzlar für Bienen, Hummeln & Co in einer großen Aktion mit Schulen und Kitas aus dem Lahn-Dill-Kreis. Der Imkerverein Wetzlar verteilt insektenfreundliche Spätblüher-Stauden, die mehrjährig und winterhart sind und bei guter Pflege bis zu einem Meter hoch werden können. Schülerinnen und Schüler der teilnehmenden Schulen bringen diese an einem Aktionstag Anfang November auf Ihrem Schulgelände in die Erde. Nächstes Jahr im Spätsommer/Herbst werden alle durch ein prächtiges Blütenangebot für ihr Engagement belohnt, sowohl Menschen als auch Insekten und Vögel.