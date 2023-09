Schulung für ehrenamtlich rechtlich Betreuende

Wetzlar/Dillenburg. Im Rahmen des hessischen Curriculums für ehrenamtlich rechtlich Betreuende führen die Betreuungsvereine des Lahn-Dill-Kreises drei weitere Veranstaltungen durch. Fachkompetente Berater referieren zu folgenden Themen: allgemeiner Überblick über die Sozialleistungen, am 12. Oktober, Selbstbestimmung und das Konzept „Unterstütze Entscheidungsfindung“, am 2. November und psychische Erkrankungen, am 30. November. Die Schulungen finden donnerstags, ab 19 Uhr im Haus der Kirche und Diakonie Wetzlar, Langgasse 3 statt. Die Teilnahme ist sowohl an einzelnen Abenden als auch an allen Veranstaltungen möglich und ist kostenfrei. Anmeldungen bis 5 Tage vor dem jeweiligen Termin, per E-Mail an betreuungsverein.lahn-dill@vdk.de.