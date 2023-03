Schulung zum neuen Betreuungsrecht für ehrenamtlich Betreuende

Wetzlar/Dillenburg. Informationen zum neuen Betreuungsrecht gibt es in einer Schulung der Betreuungsvereine im Lahn-Dill-Kreis für ehrenamtlich rechtlich Betreuende, sie gibt einen Überblick über die aktuellen Regelungen. In fünf Modulen werden dazu Themen wie zum Beispiel neue gesetzliche Grundlagen, Betreuungsverfahren und Rechte und Pflichten der Betreuenden behandelt. Darüber hinaus werden Basisqualifikationen vermittelt. Durchgeführt wird das Curriculum vom Betreuungsverein des Caritasverbandes Wetzlar/Lahn-Dill-Eder, der Diakonie Lahn-Dill, Rechtliche Betreuung und dem Betreuungsverein im VdK Lahn-Dill. Die Schulungen finden immer dienstags, um 19 Uhr im Nachbarschaftszentrum Niedergirmes, Wiesenstraße 4 statt. Das erste Modul startet am Dienstag, 18. April. Die Teilnehmerzahl ist begrenzt, Anmeldung bis Mittwoch, 12. April an betreuungsverein.lahn-dill@vdk.de, es wird eine Kostenpauschale von zehn Euro erhoben.