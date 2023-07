Wetzlar/Dillenburg. Die Ferienzeit hat begonnen und viele sind voller Vorfreude auf eine wohlverdiente Auszeit. Doch in den Ferien sind Einbrecher besonders aktiv, da viele Häuser und Wohnungen leer stehen. Kriminalhauptkommissar Jörg Schormann, kriminalpolizeilicher Berater des Polizeipräsidiums Mittelhessen, bietet Interessierten am Donnerstag, 27. Juli, von 14.30 bis 15.30 Uhr im Haus der Prävention in Wetzlar, Ludwig-Erk-Platz 5 einen Vortrag zum Thema „Sicher in den Urlaub - Einbruchschutz“ an. Tipps, die helfen, die Ferien sorglos zu genießen und das Zuhause vor Einbrechern zu schützen. Eine Kombination aus technischen Sicherheitsmaßnahmen und der Unterstützung der Nachbarn kann einen großen Unterschied machen. Der beste Schutz besteht darin, es Einbrechern so schwer wie möglich zu machen.