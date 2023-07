Sicher in den Urlaub - Tipps zum Einbruchschutz

Wetzlar/Dillenburg. Die Ferienzeit ist eine beliebte Zeit für Reisen und Urlaub, aber sie kann auch ein erhörtes Risiko für Einbrüche mit sich bringen. Wenn Sie Ihr Zuhause schützen möchten, während Sie sich entspannen, ist es wichtig, einige Sicherheitsvorkehrungen zu treffen. Kriminalhauptkommissar Jörg Schormann, kriminalpolizeilicher Berater des Polizeipräsidiums Mittelhessen, bietet am Donnerstag, 20. Juli, von 13 bis 16 Uhr im Haus der Prävention Wetzlar, Ludwig-Erk-Platz 5, eine Sprechstunde zum Thema „Sicher in den Urlaub - Einbruchschutz“ an. Der Kriminalhauptkommissar gibt Tipps rund um den Einbruchschutz, die das Risiko eines Einbruchs erheblich verringern. Interessierte werden gebeten, sich zuvor per E-Mail an beratungsstelle.ppmh@polizei.hessen.de anzumelden und einen Termin mit Jörg Schormann abzusprechen.