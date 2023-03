Sitte und Ohnacker treten für Linke Lahn-Dill zur Landtagswahl an

Im Wahlkreis 17 - weitgehend deckungsgleich mit dem Altkreis Wetzlar, tritt Christiane Ohnacker an. Die 52-jährige Krankenschwester ist Betriebsrätin und Kreisvorsitzende der Linken. Ohnacker, die seit über 30 Jahren in den Lahn-Dill-Kliniken arbeitet, gibt sich in der Erklärung kämpferisch: „Ich weiß aus meiner täglichen Praxis um die fatalen Auswirkungen der politischen Entscheidungen im Gesundheitsbereich in den letzten Jahrzehnten. Für mich ist daher klar: Gesundheit darf nicht weiter zur Ware verkommen. Dass Krankenhäuser heute Gewinne erwirtschaften müssen, geht an ihrer eigentlichen Aufgabe meilenweit vorbei! Hier will ich als Betroffene nicht mehr nur meckern, sondern selbst für Veränderung antreten!“