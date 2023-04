Social Media clever nutzen

Wetzlar/Dillenburg. Wie sich Frauen clever über soziale Medien um Arbeits- oder Ausbildungsstellen bewerben, erläutert Petra Schreiber im Auftrag der Arbeitsagentur Limburg-Wetzlar in einem zweistündigen Online-Workshop am Mittwoch, 19. April, um 9.30 Uhr. Dabei gibt die Expertin für Karriere-, Image- und Persönlichkeitsentwicklung Tipps rund um das Selbstmarketing sowie das Bewerbungsprocedere in Xing, LinkedIn & Co. Anmeldungen für das kostenlose Webinar sind bis Freitag, 14. April per E-Mail möglich. Informationen dazu gibt es auf bit.ly/40DBMyG.