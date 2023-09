SPD Lahn-Dill nominiert Inderthal als Landratskandidaten

„Ich danke Wolfgang Schuster für seine Arbeit in den vergangenen Jahren“, sagte Frank Inderthal in seiner Rede.. „Er hat wie kein anderer Zukunftsthemen frühzeitig erkannt - wie beispielsweise den Breitbandausbau - und dafür gesorgt, dass der Lahn-Dill-Kreis so gut aufgestellt ist.“