Kiss in den Kitas des Lahn-Dill-Kreises 

Wetzlar/Dillenburg. Förderbedarf frühzeitig erkennen und so die Bildungschancen aller Kinder zu verbessern: Das ist das Ziel des hessenweit einheitlichen Kindersprachscreenings (Kiss). Damit Erzieherinnen und Erzieher in Kitas frühzeitig feststellen können, ob Kinder sprachlich gefördert werden sollten oder gar eine medizinische Untersuchung notwendig ist, haben sich viele von ihnen schulen lassen und nehmen jährlich an einer Re-Zertifizierung teil, um auf dem aktuellen Stand zu bleiben. 73 von 150 Kindertagesstätten im Lahn-Dill-Kreis führen das Kindersprachscreening inzwischen durch, erläutert der Kreis in einer Pressemitteilung.