Wetzlar/Dillenburg. Unternehmen sind ständig bestrebt, ihre Kosten im Blick zu behalten, einschließlich der Personalkosten. Wenn jedoch Lohnerhöhungen den Arbeitgeber über 120 Prozent des Mehrbetrags kosten (ohne steuerliche Abzugsfähigkeit) und dem Arbeitnehmer netto nur etwa 50 Prozent der Lohnerhöhung bleiben, sind alternative Lösungsansätze gefragt: Das Seminar der IHK Lahn-Dill „Zuwendungen an Arbeitnehmer clever gestalten – Steuern und Sozialabgaben sparen“ bietet anhand verschiedener Fallbeispiele praxisnahe Informationen zu diesem Thema. Die Veranstaltung findet am Montag, 6. November, von 9 bis 16 Uhr, in der Geschäftsstelle der IHK Lahn-Dill in Wetzlar, Friedenstraße 2 statt. Das gesamte Seminarprogramm sowie die Möglichkeit zur Online-Anmeldung gibt es online auf www.ihk.de/lahn-dill/ (Dok. Nr.: 5939202). Weitere Informationen zu dieser Veranstaltung bei Inna Strassheim, Telefon 02771-842-1310 oder per E-Mail an strassheim@lahndill.ihk.de Anmeldungen erbeten bis zum 30. Oktober.