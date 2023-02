Street-Buddys sollen Schulkinder im Straßenverkehr schützen

Wetzlar. Es ist früh am Morgen: Auf dem Gehweg vor der Wetzlarer Lotteschule laufen die Grundschulkinder zum Unterricht. Ein Auto kommt, parkt auf dem Gehweg. Die Kinder können gerade noch ausweichen. Situationen wie diese fallen der Schulleitung schon lange negativ auf. Ein sogenannter Street-Buddy, teilte die Kreisverwaltung nun mit, werde Autofahrer nun auf die Sicherheit der Kinder hinweisen. Hierbei handelt es sich um Figuren in leuchtenden Farben, die am Straßenrand den Autofahrern mahnend ins Auge fallen sollen. Das Mobilitätsmanagement des Lahn-Dill-Kreises hatte diese im Projekt „Besser zur Schule“ an einige Schulen im Kreis verlost. „Wir hoffen, dass die Eltern, die ihre Kinder morgens zur Schule fahren, durch die Street-Buddys darauf aufmerksam gemacht werden, langsam zu fahren und nicht auf dem Gehweg zu halten“, sagt Andrea Will-Rühl, Schulleiterin der Lotteschule. „Die Street-Buddys ergänzen unseren Schulmobilitätsplan”, erklärt sie. Jetzt hoffe man, dass künftig weniger Eltern-Taxis unterwegs sind, auch ein Busfahrtraining für die Jahrgangsstufe 4 werde angeboten. Auch Thomas Runzheimer, Schulleiter der Dünsbergschule in Hohenahr, findet die Verkehrssituation vor und nach der Schule problematisch. Auch dort wird deshalb künftig ein Street-Buddy am Straßenrand stehen. Die Schulleitungen sowie die Elternvertretungen sind sich einig: Die Verkehrssituation wäre entspannter, wenn weniger Eltern ihre Kinder mit dem Auto zur Schule bringen. Sie möchten die Kinder animieren, Laufgemeinschaften zu bilden und den Schulweg zu Fuß oder mit dem Fahrrad zu bestreiten. Das stärke auch das Selbstbewusstsein der Kinder im Straßenverkehr. Kreis-Mobilitätsdezernentin Andrea Biermann ergänzt dazu: „Natürlich ist es nicht für alle Kinder möglich, zu Fuß zur Schule zu kommen. Sie sollten allerdings nicht bis direkt vor die Schule gefahren werden.” Eltern könnten den Nachwuchs auch einige Hundert Meter von der Schule entfernt an einem sicheren Ort absetzen. Die Dünsbergschule bietet hierfür sogar eine sogenannte Elternhaltestelle an. Das Kreis-Mobilitätsmanagement, teilte der Kreis mit, arbeite zudem mit den Schulen sowie den Städten und Gemeinden an weiteren Lösungsansätzen.