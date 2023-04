Summer Splash: Jugendfestival in Sinn

Wetzlar/Dillenburg/Sinn. Schwimmen, Arschbombenwettbewerb, Tisch-Kicker-Turniere, eine Gladiatorenarena, Fanta-Pong und am Abend noch Live-Musik: Jugendliche kommen am Samstag, 1. Juli, im Waldschwimmbad Sinn voll auf ihre Kosten. Zahlreiche Aktionen warten auf die Zwölf- bis 21-Jährigen, wenn die Jugendförderung des Lahn-Dill-Kreises und die Jugendpflegen und Jugendzentren im Lahn-Dill-Kreis zum Summer Splash einladen. Am Abend wird die Cover-Band X-Chords aus Mittelhessen live spielen. Das Jugendfestival geht von 15 bis 22 Uhr, der Eintritt ist frei. Die Jugendlichen können mit einem kostenlosen Bus-Shuttles vom Bahnhof Sinn zum Freibad fahren und auch wieder zurück. Weitere Informationen zum Programm und dem Shuttle-Service sind auf https://jugendfoerderung.lahn-dill-kreis.de zu finden.