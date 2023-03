Tag der Berufe in Uniform

Wetzlar/Dillenburg. „Berufe in Uniform“ stehen im Mittelpunkt einer Präsenzveranstaltung der Arbeitsagentur Wetzlar am Donnerstag, 23. März, von 15 bis 17 Uhr, im Berufsinformationszentrum (BiZ), Sophienstraße 19. Einstellungsberater der hessischen Polizei, Bundeswehr, des Justizvollzugs und Zolls informieren an diesem Tag über die Ausbildungs- und Studienwege, Zugangsvoraussetzungen und Karriereaussichten in den „Uniformberufen“. Neben mehreren Vorträgen zu den verschiedenen Laufbahnen, stehen die Experten für Fragen und auf Wunsch auch für persönliche Beratungsgespräche zur Verfügung. Das Tagesprogramm der Veranstaltung gibt es auf https://tinyurl.com/3srtzu4h. Die Teilnahme ist kostenlos, eine Anmeldung nicht erforderlich.