Tag der Regionen in Mittelhessen dreht sich um Globalisierung

Wetzlar/Dillenburg/Biedenkopf. „Wurzeln in einer globalisierten Welt“, lautet das Motto zum bundesweiten „Tag der Regionen“ auch in Mittelhessen. Der findet zum mittlerweile 25. Mal statt, erneut zwischen 1. September und 31. Oktober. Darauf weist das Regierungspräsidium Gießen (RP) in einer Pressemitteilung hin.