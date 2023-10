„Tag der Schulmediotheken“ im Lahn-Dill-Kreis

In den neuen Räumlichkeiten der Schulabteilung in der Sportparkstraße in Wetzlar erhielten die teilnehmenden Lehr- und Bibliothekskräfte Informationen zu den Veränderungen und Umstrukturierungen der Schulabteilung sowie zum Fachdienst „Bibliotheksservice – Schulen“. Zudem lernten die Anwesenden die verschiedenen Leseförderangebote des Medienzentrums Lahn-Dill kennen. Ein „Markt der Möglichkeiten“ zeigte, wie Leseförderung im Schulalltag angewandt werden kann. „Unser Team hofft nun, dass bald viele ‚kleine Forscher‘ und ‚Foto-Detektive‘ an den Schulen unterwegs sein werden und fleißig ‚Bücherbingo‘ gespielt wird“, sagte Gunther Agel, neuer Fachdienstleiter des „Bibliotheksservice – Schulen“ in Anlehnung an die verschiedenen Angebote des Service.