Teilselbstständigkeit für Frauen

Wetzlar/Dillenburg. Unabhängigkeit, die eigene Chefin sein und Entscheidungen selbst treffen – die Selbstständigkeit ist ein Traum vieler Frauen. Doch zahlreiche Bedenken, vor allem das finanzielle Risiko und sofort auf den Erfolg angewiesen zu sein, führen häufig zu Blockaden. Wie man durch die Gründung einer Teilselbstständigkeit Risiken minimieren kann, worauf „frau“ dabei achten sollte und was zur Umsetzung der Geschäftsidee nötig ist, erläutert die Gründungsberaterin Katja Streck im Rahmen eines Online-Workshops am Mittwoch, 5. Juli, vom 17.30 bis 20 Uhr, im Auftrag der Beauftragten für Chancengleichheit der Arbeitsagentur Limburg-Wetzlar. Anmeldungen für die kostenlose Teilnahme sind bis Sonntag, 2. Juli per Mail an Limburg-Wetzlar.BCA@arbeitsagentur.de möglich. Nach Anmeldung erhalten die Teilnehmerinnen die Einwahlmodalitäten.