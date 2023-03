Wetzlar/Dillenburg. Priska Hinz hat eine weitreichende Reform des Hessischen Naturschutzgesetzes in den Landtag eingebracht. Der Entwurf ist die größte Reform des Gesetzes seit der ersten Fassung aus den 1980er Jahren. Um die wichtigsten Punkte des Gesetzentwurfs zu diskutieren, laden Bündnis 90/DIE GRÜNEN Lahn-Dill in Kooperation mit dem Regionalbüro von Priska Hinz für Dienstag, 28. März, um 19 Uhr in die Aula der Hohen Schule Herborn, Schulhofstraße 3 bis 5 zu einem Themenabend „Hessisches Naturschutzgesetz“ mit Priska Hinz ein.