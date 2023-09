„Trendwende“ auf Ausbildungsmarkt im Lahn-Dill-Kreis

Ein Bild von der Ausbildungsmesse in Wetzlar im vorigen Jahr: Jannik Endig absolviert die Ausbildung zum Berufskraftfahrer und demonstriert das Lernen mit Fahrsimulator. Mittlerweile ist die Zahl der Berufskraftfahrer-Azubis an der Werner-von-Siemens-Berufsschule in Wetzlar um 37 Prozent gestiegen.