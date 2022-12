Türchen 6: Nikolaus zu vermieten

In all den Jahren hat er schon viel erlebt. Einmal hat sein Bart während seines Auftrittes nicht mehr gehalten. Der Kleber war schon zu alt. Er versuchte dann den ganzen Tag den Kopf möglichst hoch zu halten und wenig zu reden. Ein prägendes Erlebnis: „Seitdem habe ich immer drei Tuben dabei”, erklärt er lachend. Ein anderes Mal hatte der Chef eines Großhandels am Nikolaustag explizit den Weihnachtsmann bestellt. Auch als Hitz ihm den Unterschied erklärte, wollte er weiterhin den Weihnachtsmann. Am Tag des Auftrittes selbst wurde alle halbe Stunde als Unterhaltungsprogramm durch die Lautsprecher der Unterschied zwischen Weihnachtsmann und Nikolaus erklärt. „Das fand ich sehr lustig”, resümiert Hitz.